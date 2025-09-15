قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 19 امرأة وطفلا في حادث سير بنيجيريا

الحادث
الحادث
هاجر رزق

لقيت 19 امرأة وطفلا على الأقل مصرعهم أمس الأحد في حادث سير بولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا بعد سقوط حافلة كانت تقلهم من فوق جسر منهار جزئيا في نهر مجاور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في الاتحاد الوطني لعمال النقل البري قوله إن الحادث وقع عندما توقف السائق ليتفقد حالة الطريق فانزلقت الحافلة إلى الخلف بسبب عدم استخدام مكابح اليد.

وأضاف المصدر أن الضحايا كانوا ضمن موكب يرافق حفل زفاف فيما لم تعلن السلطات المحلية حتى الآن تفاصيل إضافية حول الحادث.

وتعد حوادث السير شائعة في نيجيريا بسبب تهالك البنية التحتية وغياب الصيانة اللازمة لعدد من المحاور الطرقية حيث سجلت البلاد العام الماضي 9570 حادثا مروريا خلف 5421 قتيلا وفق معطيات الهيئة الفيدرالية للسلامة المرورية.
 

حادث سير حافلة نهر نيجيريا النقل البري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

القوة العربية المشتركة

سعيد الزغبي: قمة الدوحة ستلوح بفكرة الدفاع المشترك لكنها لن تؤسس جيشًا عربيًا وإسلاميًا بين ليلة وضحاها

محافظ الغربية

قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

صورة أرشيفية

اعترافات صادمة أمام النيابة.. زوجان في سوهاج يستوليان على أموال ربات بيوت ويتركانهن غارقات في الديون

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد