مصرع 19 امرأة وطفلا في حادث سير بنيجيريا

لقيت 19 امرأة وطفلا على الأقل مصرعهم أمس الأحد في حادث سير بولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا بعد سقوط حافلة كانت تقلهم من فوق جسر منهار جزئيا في نهر مجاور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في الاتحاد الوطني لعمال النقل البري قوله إن الحادث وقع عندما توقف السائق ليتفقد حالة الطريق فانزلقت الحافلة إلى الخلف بسبب عدم استخدام مكابح اليد.

وأضاف المصدر أن الضحايا كانوا ضمن موكب يرافق حفل زفاف فيما لم تعلن السلطات المحلية حتى الآن تفاصيل إضافية حول الحادث.

وتعد حوادث السير شائعة في نيجيريا بسبب تهالك البنية التحتية وغياب الصيانة اللازمة لعدد من المحاور الطرقية حيث سجلت البلاد العام الماضي 9570 حادثا مروريا خلف 5421 قتيلا وفق معطيات الهيئة الفيدرالية للسلامة المرورية.

