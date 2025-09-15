رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة

غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم /الاثنين/، متوجها إلى الدوحة ليترأس وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية - الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.