السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
برلمان

برلماني: إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية يعزز التكامل الاقتصادي ويعكس قوة العلاقات المصرية الإفريقية

حسين خضر
عبدالرحمن سرحان

أعرب النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، عن فخره بإعلان إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأضاف خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمركز يبرز دور مصر الرائد في القارة الأفريقية ويمثل تأكيدًا على ثقة المؤسسات الأفريقية في مكانتها الاقتصادية البارزة. وأوضح أن المركز سيسهم بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التجارة المتطورة وبناء القدرات وتنظيم برامج تشجيعية للابتكار.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يتناغم مع أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ويعد بمثابة دافع رئيسي لزيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في القارة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، من خلال دعم مشروعات استراتيجية مثل هذا المركز. وأشار إلى أن السيسي يولي أهمية خاصة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وهو ما يعكس اهتمام مصر بتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويضمن مستقبلاً اقتصاديًا مزدهرًا للمنطقة بأسرها.

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

