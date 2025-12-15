برلماني: إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية يعزز التكامل الاقتصادي ويعكس قوة العلاقات المصرية الإفريقية

أعرب النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، عن فخره بإعلان إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأضاف خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمركز يبرز دور مصر الرائد في القارة الأفريقية ويمثل تأكيدًا على ثقة المؤسسات الأفريقية في مكانتها الاقتصادية البارزة. وأوضح أن المركز سيسهم بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التجارة المتطورة وبناء القدرات وتنظيم برامج تشجيعية للابتكار.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يتناغم مع أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ويعد بمثابة دافع رئيسي لزيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في القارة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، من خلال دعم مشروعات استراتيجية مثل هذا المركز. وأشار إلى أن السيسي يولي أهمية خاصة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وهو ما يعكس اهتمام مصر بتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويضمن مستقبلاً اقتصاديًا مزدهرًا للمنطقة بأسرها.