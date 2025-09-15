رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش "تائه" في غزة.. ونتنياهو لا يحدد المرحلة المقبلة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم /الإثنين/، أن قوات جيشه باتت "تائهة" في قطاع غزة، مُتهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمد إخفاء الخطوات التالية بعد العملية الجارية للسيطرة على غزة.



وأبلغ زامير أعضاء لجنة الاستخبارات والخدمات السرية في الكنيست الإسرائيلي أن نتنياهو لم يوضح حتى الآن لجيشه طبيعة الخطوات التالية في غزة.



وقال خلال إحاطة مغلقة اطلعت عليها صحيفة "تايمز أوف إسرائيلي": "رئيس الحكومة لا يخبرنا ما الذي سيأتي بعد ذلك، ونحن لا نعرف على أي سيناريو يجب أن نستعد. إذا كانوا يريدون حكومة عسكرية، فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة".



وبحسب التسريبات التي حصلت عليها الصحيفة، وصف زامير جهود "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" المدعومة أمريكيا وإسرائيليًا بأنها "فاشلة"، منتقدًا طريقة إدارة ملف الإغاثة.



كما نقلت "القناة 12" عن زامير قوله إن الجيش ملتزم بأهداف الحرب كما حددها المجلس الوزاري المصغر، لكنه حذر من أن حركة حماس "لن تُهزم عسكريًا أو سياسيًا حتى بعد السيطرة على مدينة غزة".



وكان زامير قد حذّر- في جلسة حكومية سابقة- من أن خطة احتلال غزة قد تجرّ إسرائيل إلى إدارة عسكرية كاملة للقطاع، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعقيدات طويلة الأمد.

