مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
بسبب ارتفاع الأمواج.. استمرار منع المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
"مونوريل نوفمبر".. الرئيس السيسي يضع خططًا لربط مصر بشبكة موانئ ونقل عالمية
معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما
توك شو

الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة

تركيا
تركيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة التركية، قالت إن قصف مجمع ناصر الطبي، جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة.

وفي بيان بشأن قصف مجمع ناصر الطبي، أعرب جيش الاحتلال الاسرائيلي عن أسفه لأي إصابة "في صفوف غير المتورطين"،  قائلا إنه سيفتح تحقيقا أوليا، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين في الهجوم.
وفق ما جاء في منشور بصفحة المتحدث باسم الجيش على تويتر، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أيال زامير، وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

وقال إن "جيش الدفاع يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قوات".

ارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي
و ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 15 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم:

حسام المصري، محمد سلامة، مريم أبو دقة، و معاذ أبو طه،
كما قتل عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

 

