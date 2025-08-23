تحذيرات من معارض كبير من كارثة في تركيا

حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي جوكان زيبك من الجفاف في البلاد على مدى 12 شهرا.

وأشار إلى أن تركيا تعيش أكثر فترات الجفاف حدة في الـ52 سنة الماضية. وأوضح أمس الجمعة، أن هذا الوضع ليس فقط نتيجة للأزمة المناخية، بل هو أيضا نتاج سياسات خاطئة تم تجاهلها، وتجاهل لتحذيرات العلماء والمدافعين عن البيئة على مدار سنوات.

وفي بيان نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال جوكان زيبك: "هذه رسالة للذين يدعون الوطنية. فلنلق نظرة على ما يحدث: تركيا تعيش أكثر فترات الجفاف حدة في الـ52 سنة الماضية، مع انخفاض الأمطار بنسبة 26%".



وتابع: "السدود تفرغ بسرعة. يتم نهب المياه الجوفية من قبل شركات التعدين. والري الزراعي يقع ضحية لعدم الكفاءة. إن الوضع الذي نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة مياه، بل هو أيضا أزمة إدارة. هذه هي خريطة الجفاف لـ 12 شهرا".

