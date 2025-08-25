وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة

رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن ملايين الفلسطينيين يعانون أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل استمرار الحرب.

وأضاف خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة صباح الاثنين، لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أن "الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة تهدف إلى إبادة الفلسطينيين"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر الوزير التركي من أن إسرائيل ستواصل مخططاتها الاستيطانية والاحتلالية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لدعم القضية الفلسطينية، عبر الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمة في إعادة إعمار غزة.

كما أشار فيدان إلى أن "إسرائيل لم تتوقف عند حدود فلسطين"، موضحًا أن اعتداءاتها على سوريا ولبنان وإيران تعكس "أجندة توسعية كارثية" تُهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط برمّته.