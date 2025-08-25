اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين بأفظع الصور



قال وزير خارجية تركيا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإبادة الفلسطينيين وندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف الحرب.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي في جدة، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ الحادي والعشرين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.



فيما قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان: الشعب الفلسطيني يتعرض لأفظع صور القتل والتجويع (الإسرائيلي) والتحرك لاحتلال غزة ينتهك القانون الدولي ومرفوض (كلمة باجتماع وزاري إسلامي طارئ بجدة).

ذكر وزير خارجية السعودية: المسارات الإسرائيلية تهدد السلم وعازمون على مواجهة التهديد وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية.

أضاف وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للقطاع وعلى المجتمع الدولي توفير الدعم للأونروا والوكالات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

أردف وزير الخارجية السعودي: ندين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى.

