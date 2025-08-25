قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
أخبار العالم

اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين بأفظع الصور

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وفيدان
محمد على


قال وزير خارجية تركيا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإبادة الفلسطينيين وندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف الحرب.
والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي في جدة، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ الحادي والعشرين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.


فيما قال  وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان: الشعب الفلسطيني يتعرض لأفظع صور القتل والتجويع (الإسرائيلي) والتحرك لاحتلال غزة ينتهك القانون الدولي ومرفوض (كلمة باجتماع وزاري إسلامي طارئ بجدة).

ذكر  وزير خارجية السعودية: المسارات الإسرائيلية تهدد السلم وعازمون على مواجهة التهديد وسنواصل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية.

أضاف  وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للقطاع وعلى المجتمع الدولي توفير الدعم للأونروا والوكالات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

أردف  وزير الخارجية السعودي: ندين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما تسمى رؤية إسرائيل الكبرى.
 

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

