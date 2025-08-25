قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قافلة زاد العزة الـ 22 تواصل تسيير المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

واصل الهلال الأحمر المصري، اليوم، تقديم المواد الإغاثية والغذائية الى اهالى غزة من خلال قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 22 من خلال جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.


انطلقت قافلة «زاد العزة» الـ 22، حاملة 4 آلاف طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت ما يزيد عن 3700 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع ، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

مساعدات غزة الهلال الأحمر معبر رفح

