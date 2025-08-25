استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة





قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة قتلت ثمانية أشخاص على الأقل بينهم صحفيون أحدهم يعمل لوكالة رويترز.



استشهد المصور الصحفي حسام المصري وأصيب صحفيون آخرون بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي.

كما استشهد المصور محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري بقصف مجمع ناصر الطبي.

كذلك استشهدت الصحفية مريم أبو دقة في قصـ ـف مجمع ناصر الطبي بغـ ـزة .



أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 8 شهداء بينهم صحفيون في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس حيث قالت وزارة الصحة بغزة بأن استهداف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي أعقبه استهداف آخر مع وصول طواقم الإسعاف .

فيما قال الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين وانتشال شهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.

وذكرت مصادر بمستشفيات غزة بارتقاء 14 شهيدا بينهم مصور صحفي هو محمد سلامة والمصور حسام المصري في قصف على مجمع ناصر الطبي.



وسبق صباح اليوم أن قالت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم في استمرار يومي للإبادة المتواصلة منذ نحو عامين في ظل عدم صمت دولي ودعم أمريكي بالغ الوحشية.

أفادت وزارة الصحة في غزة بــ11 وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية فقط وهو ما يقول بتنامي الكارثة الإنسانية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد بينهم 117 طفلا في المجمل.