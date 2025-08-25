قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة

استشهاد الصحفية مريم أبو دقة
استشهاد الصحفية مريم أبو دقة
محمد على


 

قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة قتلت ثمانية أشخاص على الأقل بينهم صحفيون أحدهم يعمل لوكالة رويترز.


استشهد المصور الصحفي حسام المصري وأصيب صحفيون آخرون بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي.
كما استشهد المصور محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري  بقصف مجمع ناصر الطبي.
كذلك استشهدت الصحفية مريم أبو دقة في قصـ ـف مجمع ناصر الطبي بغـ ـزة .


أعلنت  وزارة الصحة بغزة استشهاد 8 شهداء بينهم صحفيون في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس حيث قالت وزارة الصحة بغزة بأن استهداف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي أعقبه استهداف آخر مع وصول طواقم الإسعاف .

فيما قال الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين وانتشال شهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.

وذكرت مصادر بمستشفيات غزة  بارتقاء 14 شهيدا بينهم مصور صحفي هو محمد سلامة والمصور حسام المصري في قصف على مجمع ناصر الطبي.


وسبق صباح اليوم أن قالت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم في استمرار يومي للإبادة المتواصلة منذ نحو عامين في ظل عدم صمت دولي ودعم أمريكي بالغ الوحشية.

أفادت وزارة الصحة في غزة بــ11 وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية فقط وهو ما يقول بتنامي الكارثة الإنسانية.

وذكرت  وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد بينهم 117 طفلا في المجمل.

