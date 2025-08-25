زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة على مقياس "ريختر" وقع قبالة جزر الكوريل الروسية،اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

كما ضربت هزة أرضية ،اليوم الاثنين، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، المحيط الهادئ بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في كامتشاتكا شرق روسيا، ولم تسجل حتى الآن أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات، كما لم يبلغ السكان بشعورهم بالهزة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الهزة وقعت على عمق 30.3 كيلومترا، وعلى بعد 141 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.