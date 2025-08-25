قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تقرير أممي: 670 قتيلا في الضفة الغربية منذ العام الماضي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قتل أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفل، و ذلك وفقا لتقرير أممي، أمس الأحد.

و قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 3 من عناصر تأمين المساعدات قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح في قطاع غزة، اليوم صباحا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، الأحد، إن القوات الإسرائيلية أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.

وأشار المكتب إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى مقتل عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من بين القتلى، 30 شخصا نتيجة المساعدات، بالإضافة إلى أن وسائل إعلام فلسطينية أفادت بمقتل 64 مواطنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوزع عدد القتلى على النحو التالي:

شمال القطاع: 39 قتيلا، منهم 14 من طالبي المساعدات.
وسط القطاع: 6 قتلى، منهم 5 من طالبي المساعدات.
جنوب القطاع: 19 قتيلا، منهم 11 من طالبي المساعدات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين الانتهاكات الإسرائيلية القتلى

