إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
أخبار العالم

مع انتهاء الإعفاء الجمركي الأمريكي.. الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا تعلق تسليم الطرود

هاجر رزق

أفادت شبكة “CNN” أن شركات البريد في 3 دول آسيوية ونيوزيلندا قررت تعليق شحنات الطرود الصغيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب تطبيق قواعد جديدة تُنهي الإعفاءات الجمركية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.


و أعلنت هيئة البريد النيوزيلندي (NZ Post) تعليق بعض خدماتها إلى الولايات المتحدة بداية من 21 أغسطس الجاري حتى إشعار آخر، وفقًا لموقعها الإلكتروني. وستخضع الرسائل والوثائق المرسلة من نيوزيلندا في 29 أغسطس أو بعده للرسوم الجمركية الجديدة، بغض النظر عن قيمتها.

كما أعلنت الهند عن تعليق مؤقت لمعظم الشحنات البريدية إلى الولايات المتحدة ابتداءً من، الاثنين، وأشارت إلى حالة من عدم اليقين بشأن لوائح التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب.

وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان، السبت، إن الأمر التنفيذي الصادر الشهر الماضي يطلب من شركات النقل، أو "الأطراف المؤهلة" الأخرى المُعتمدة من قِبل السلطات الأمريكية، تحصيل رسوم التعريفة الجمركية وتحويلها.


وبموجب التوجيه الجديد، ستخضع جميع الطرود البريدية الدولية المرسلة إلى الولايات المتحدة، باستثناء الرسائل والوثائق والهدايا التي تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي، للرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

وقالت هيئة البريد التايلاندي في بيان، الجمعة، إنها علقت جميع الخدمات البريدية الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، بسبب تأخيرات شركاء الشحن.

وأضافت أن الطرود التي قبلتها الهيئة البريدية ولكن تعذر إرسالها إلى الولايات المتحدة، ستُعاد إلى المرسلين مع استرداد كامل المبلغ.

كما علّقت هيئة البريد الكورية خدمة الطرود إلى الولايات المتحدة، بحسب إشعار نُشر على موقعها الإلكتروني.

وأضافت: "ابتداء من 29 أغسطس، سيتم فرض رسوم جمركية وتعريفات جمركية على جميع البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، باستثناء الوثائق والخطابات، وسيكون من الصعب معالجة الشحنات في ظل نظام الشبكة البريدية الدولية الحالي، لذلك نعلق حتمًا القبول المؤقت لبعض المنتجات، بما في ذلك خدمة البريد السريع EMS". وأضافت الشركة أن العملاء سيتمكنون من إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة فقط عبر خدمة EMS الدولية المميزة، والتي تفرض رسومًا جمركية على المستلم.

وتُعد سلسلة عمليات تعليق الخدمات البريدية أحدث مثال على كيفية تأثير سياسة ترامب التجارية الشاملة على المستهلكين والشركات الأمريكية.

وابتداءً من يوم الجمعة، سيتم إلغاء الإعفاء "الضئيل"، الذي كان يسمح بدخول شحنات بضائع بقيمة 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، مما دفع العديد من الدول إلى إيقاف خدماتها.

