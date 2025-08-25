انعقاد المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا غداً في جنيف

افادت وكالة أنباء "تسنيم" أنه من المقرر أن تُعقد المفاوضات النووية بين إيران وثلاث دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا وبريطانيا) غداً الثلاثاء في جنيف بسويسرا.

وبحسب التقرير، يترأس مجيد تخت روانجي الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما يشارك من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نواب وزراء الخارجية.

واتفقت إيران والدول الأوروبية الثلاث على عقد هذه المفاوضات النووية، موضحاً أن جدول الأعمال سيركّز على القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات، و ذلك بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.



وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد أجروا يوم الجمعة الماضي اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع سيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

وخلال الاتصال، عرض الجانب الإيراني مواقف الجمهورية الإسلامية بشأن آلية "سناب باك" (عودة العقوبات التلقائية) ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مؤكداً عدم أهلية هذه الدول قانونياً وأخلاقياً للجوء إلى هذه الآلية، ومحذراً من تبعات مثل هذا الإجراء.

من جانبهم، جدّد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال الهاتفي تأكيدهم استعداد أوروبا لإيجاد حل دبلوماسي.

و تقرر أن تُستكمل المباحثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.