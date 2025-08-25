استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف جيش الاحتلال مناطق واسعة في غزة

استشهد عدد من الفلسطينين وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، بعد قصف جيش الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة، وذلك بحسب وكالة أنباء "وفا".

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، في قصف من طيران الاحتلال الحربي على منزل في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرون جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد قصف جيش الاحتلال فريق يقوم بتأمين المساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في مناطق الزرقا وجباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما نسف الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.