الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبلغ الصين برغبتها في تطبيع العلاقات وتعزيزها

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
محمد على

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن مبعوثا خاصا من سول أبلغ وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الأحد أن كوريا الجنوبية تأمل في تطبيع العلاقات مع الصين التي توترت في السنوات الأخيرة واتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي.

أرسل الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج وفدا خاصا بقيادة رئيس البرلمان السابق بارك بيونج سيوج إلى الشريك التجاري الرئيسي لبلاده أثناء سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصل لي إلى واشنطن في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقال بارك لوانج إنه يأمل أن تعمل الدولتان معا "لفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، والتي توترت في السنوات الأخيرة"، وفقا لتصريحاته التي نقلها التلفزيون الكوري الجنوبي.

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان يوم الاثنين إن بارك سلم وانج رسالة من لي إلى الرئيس الصيني شي جين بينج ودعت شي لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في أكتوبر.

وقالت الوزارة إن وانج رحب بزيارة الوفد وأشاد برسالة تطوير العلاقات بين البلدين.

