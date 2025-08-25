قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
أخبار العالم

مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد

القصف الاسرائيلي على غزة
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 272 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الضحايا، قضى ثمانية أشخاص نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمجاعة إلى 289 قتيلًا، بينهم 115 طفلًا منذ بداية النزاع، وفقا لما نشرته بترا -وكالة الأنباء الأردنية

ولفت التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية بلغ 19 قتيلاً و123 جريحًا خلال اليوم الماضي فقط.

وأثّرت هذه الأرقام بشكل مباشر على الوضع الإنساني القائم في القطاع الذي يعاني من حصار متواصل وأزمة غذائية تنذر بكارثة. 

إذ أكّدت التقارير الصادرة من مستشفيات القطاع أن العديد من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، ويمنع القصف المتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وفقا للوكالة الأردنية.

من ناحيتها، كشفت وزارة الصحة أن عدد القتلى منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 62,686 قتيلًا، بينما تجاوز عدد المصابين 157,951 شخصًا

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان وناجون بأن القوات الإسرائيلية فتحت النار بشكل عشوائي على عالمين أثناء توجههم إلى نقاط توزيع المعونات في جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى جدد 

كما وثّقت وسائل إعلام محلية أن العديد من البنايات السكنية والمخيمات دُمرت بالكامل في مناطق مثل خانيونس، مبجليا، الشيخ رضوان ورفح، مما أسفر عن وقوع ضحايا إضافيين بين المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وفي ضوء هذه التطورات، تُظهر الإحصاءات أن الأزمة الإنسانية في غزة دخلت مرحلة حرجة. 

وتأزمت المعابر والطرق لدرجة لا تسمح بتحويل المعونات إلى الساعات أو حتى الدقائق، فيما لا تزال حصص الغذاء محدودة للغاية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ومؤسسات إنسانية دولية إلى تحذير من تفشي المجاعة الواسعة والانهيار التام للمنظومة الصحية في القطاع.

