مصادر طبية: 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر طبية عن ارتقاء 52 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد السفير عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يعكس استمرارها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القصف المتكرر والاقتراب من مدينة غزة يكشف عدم جدية إسرائيل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وعدم اهتمامها بأرواح الرهائن والأسرى والمعتقلين.

وأوضح «عوض الله»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هذه الجرائم تستدعي تحركًا عاجلًا على المستوى القضائي الدولي، وكذلك من خلال المؤسسات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة والعالم.