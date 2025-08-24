قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
توك شو

المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب نقص الغذاء والمساعدات

علي مكي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "تزداد الأوضاع خطورة مع تتابع سقوط الضحايا جراء المجاعة والقتل اليومي بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، وأعمال التدمير والنزوح القسري، الحالة الإنسانية تتدهور يومًا بعد يوم، وقد أعلنت الأمم المتحدة قطاع غزة منطقة مجاعة، ومع ذلك لم نشهد في اليومين الماضيين أي تحسن ملموس في حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع، خاصة إلى مدينة غزة وشمالها".

أضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بحسب التقرير المرحلي للأمم المتحدة، وصلت مدينة غزة إلى المرحلة الخامسة في تصنيف الأمن الغذائي، ما يعني اشتداد الأزمة بشكل كبير. لا يمكن الحديث عن تخفيف حدة المجاعة دون معالجة عدة قضايا، مثل زيادة كميات الغذاء المدخلة، وضمان استمرار تدفق المياه، والتعامل مع مشكلة النزوح وتوفير الحماية والمدن الآمنة للمدنيين."

وحول مدى تغطية الاحتياجات اليومية للسكان، أوضح الشوا: "الاحتياجات الحالية لا تغطي إلا حوالي 10% فقط من المتطلبات الأساسية للاستجابة الإنسانية، الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإغلاق المعابر وحصار مدينة غزة بشكل كامل مع بدء عملية الاجتياح، ما سيمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، وهذا مؤشر خطير يعمق الأزمة الإنسانية، خاصة لأولئك الذين سيبقون في المدينة أو في وسط وجنوب القطاع الذين يعانون بالفعل من مستويات متقدمة من المجاعة."

وتحدث عن الوضع التعليمي قائلاً: "استهداف الاحتلال الإسرائيلي شمل المعلمين والطلاب ومرافق البنية التحتية التعليمية مثل المدارس والجامعات، حيث تم تدميرها جزئيًا أو كليًا، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات التعليم، ويعتبرها مواد غير ضرورية، في المقابل، تمكنت الشبكة مع شركائها من إنشاء مئات النقاط التعليمية داخل مراكز الإيواء، وهي عبارة عن خيام توفر التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى الفحص الطبي والتغذوي للطلاب."

وأشار إلى أن "العديد من هذه الخيام تقع في مناطق يُجبر الاحتلال على إخلائها، ما يجعل عملية التعليم في ظل الظروف النفسية الصعبة والتهديدات المستمرة عملية معقدة وخطرة."

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

