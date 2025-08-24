قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موجة جدل في أمريكا بعد دعم إنساني من اتحاد يهودي لسكان غزة.. وخبير: اجتياح بدعم أمريكي

غزة الان
غزة الان
ياسمين القصاص

في خطوة غير مسبوقة، أثار إعلان "الاتحاد اليهودي في نيويورك" (UJA)، الذي يعد أكبر وأغنى اتحاد يهودي في أمريكا الشمالية، عاصفة من الجدل بعد قراره التبرع بمبلغ مليون دولار لصالح سكان قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه مايصدر من حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، يتضح جليا أن إسرائيل لا تبدي أي استعداد حقيقي للانخراط في تهدئة، حتى وإن كانت جزئية أو مؤقتة. 

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن هذا الموقف يعكس رغبة واضحة في استمرار العمليات العسكرية، ويتجاهل كليا الجهود المكثفة التي بذلتها كل من القاهرة والدوحة في سبيل احتواء التصعيد وإيجاد مخرج سياسي أو إنساني للأزمة الراهنة.

وأشار الرقب، إلى أن تظهر التحركات الميدانية على الأرض أن جيش الاحتلال يستعد لشن عملية اجتياح بري موسعة تستهدف مدينة غزة، مع احتمالية تمدد هذه العمليات لاحقا إلى مناطق معسكرات وسط القطاع، وأوضح أن هذا التصعيد يأتي في وقت تتعرض فيه الكتلة السكانية الفلسطينية لضغط شديد، نتيجة الحصار والدمار المستمرين، مما ينذر بكارثة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ عقود.

وتابع: "وعلى الجانب الإنساني، لا يزال الفلسطينيون يواجهون أوضاعا مأساوية، فقد نزحت أعداد كبيرة من سكان شمال القطاع باتجاه مناطق وادي غزة والجنوب، إلا أن مراكز الإيواء المؤقتة والمخيمات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من العائلات النازحة". 

وأردف: "نتيجة لذلك، اضطر الآلاف إلى افتراش الأرض في ظروف قاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، في ظل غياب الإمدادات الكافية من الغذاء والدواء والمياه".

والتبرع، الذي يتم عبر منظمة الإغاثة الإنسانية الإسرائيلية "إسرائيل إيد"، يهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية تشمل الغذاء، الدواء، وأنظمة تنقية المياه للعائلات الفلسطينية النازحة، في ظل ظروف إنسانية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة.

وهذه المبادرة، رغم طابعها الإنساني، قوبلت بردود فعل متباينة بل وصادمة داخل الأوساط اليهودية الأمريكية، فقد رآها البعض خطوة تحمل بعدا إنسانية  عميقا وتجسد القيم العالمية للرحمة والمساعدة، بينما اعتبرها آخرون خيانة واضحة "للقضية اليهودية" ولدولة إسرائيل.

في مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت حدة الانتقادات، حيث شبّه البعض هذا الدعم بما وصفوه بـ "تأييد اليهود للألمان خلال الحرب العالمية الثانية"، فيما اتهم آخرون إدارة الاتحاد بـ"الانحراف عن تقاليده"، التي لطالما حصرت الدعم في إسرائيل والمجتمع اليهودي فقط.

وإحدى المتبرعات من مانهاتن عبرت عن استيائها الشديد، قائلة: "عائلتي تتبرع لهذا الاتحاد منذ أجيال، وكنا نعتقد أن الأموال تخصص لرعاية أطفال إسرائيل وكبار السن من اليهود.. لم يخطر ببالنا يوما أن ترسل إلى غزة."

أما في وسائل الإعلام اليهودية، فقد انتقلت الأزمة من صفحات التواصل إلى الصحف والمدونات، حيث شن كتاب ومحللون هجوما على القرار.. ومن أبرزهم الصحفي دانيال مول، الذي وصف ما جرى بأنه "عمل مربك أخلاقيا"، متهما قيادة الاتحاد بمحاولة تجميل صورتها الإنسانية على حساب "مصالح اليهود وبقائهم"، بحسب تعبيره.

من جانبها، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرا مفصلا حول الجدل، مؤكدة أن القضية تجاوزت مجرد نقاش حول مبادرة خيرية، لتكشف عن انقسام أعمق داخل المجتمع اليهودي الأمريكي: هل يقتصر دوره على دعم إسرائيل والمجتمعات اليهودية حول العالم فقط؟ أم يمتد ليشمل تضامنًا إنسانيًا مع معاناة الفلسطينيين، حتى وسط الحرب؟

في النهاية، يظهر هذا الحدث كيف أن المساعدات الإنسانية، حتى وإن جاءت بنوايا خير، يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع أيديولوجي، تعكس التوترات الكامنة داخل المجتمعات المتأثرة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة حين تصطدم القيم الأخلاقية بالاعتبارات السياسية والدينية.

غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية رفح فلسطين طوفان الأقصى إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة عن المولد النبوي طوال شهر ربيع الأول

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

الدكتور سلامة داود

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد