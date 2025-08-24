3500 طن مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 21 إلى غزة

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 21، حاملة نحو 205 شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة الـ 21 من «زاد العزة»، نحو 205 شاحنات تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات العاجلة، والتي تضمنت نحو 3400 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة.