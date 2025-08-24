قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأميركية إن ما يعرف بـ"مترو الأنفاق" الذي أنشأته حركة حماس في قطاع غزة يتجاوز بكثير تقديرات الجيش السابقة.

وأكد أن هذه الشبكة ليست مجرد أنفاق تقليدية بل منظومة معقدة تضم مراكز قيادة استراتيجية وتفرعات وأنفاقا تكتيكية أصغر تستخدم في التنقل السريع وتنفيذ هجمات مباغتة.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في مدينة غزة، أقر المسؤول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك تقديرا دقيقا لأعداد مقاتلي حماس المتواجدين داخل المدينة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق مناورة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، لكن وفق ضوابط أكثر صرامة هذه المرة، في محاولة لتجنب الأخطاء التي وقعت خلال المراحل الأولى من الحرب.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الأركان وضع خلال نقاشات مع قادة خمس فرق ستشارك في المناورة المقبلة، ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء”، وتشمل تجديد القوات بشكل دوري، مراعاة الضغوط النفسية على الجنود، تنظيم خروجهم إلى بيوتهم بالتناوب بين السرايا والكتائب، إضافة إلى إخراج الدبابات والجرافات وناقلات الجند المدرعة في دورات صيانة وإصلاح منتظم.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش يرفض العودة إلى “أوضاع متطرفة” كما حدث في بداية الحرب، حين أثار لواء المظليين جدلاً واسعاً بسبب بقائه في القطاع لأشهر طويلة دون إجازات، الأمر الذي أثار غضب أهالي الجنود.

كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الجيش الإسرائيلي يضيف تدريجياً فرق قتال نظامية إلى مشارف مدينة غزة فيما يعرف بـ”مركبات جدعون ب”، لكنه هذه المرة يخطط لإدارة العملية بشكل مختلف، رغم ضغط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإسراع بالمناورة.

ووفق تقديرات الصحيفة، فإن السماح بإجازات منتظمة للمقاتلين وتجديد المعدات قد يؤدي إلى إطالة أمد العملية لستة أشهر أو أكثر، في خطوة تعكس إصرار جيش الاحتلال على إطالة أمد الحرب والعدوان على قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن هذه المقاربة قد تخفف من حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية للاحتلال وعائلات الجنود، لكنها في المقابل قد يؤثر على مسار الحرب ويطيل من أمدها، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً سياسية متزايدة لتحقيق نتائج ملموسة في غزة.

