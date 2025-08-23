إعلام إسرائيلي: احتلال غزة يبدأ بعد استكمال تطويقها في شهرين

كشف مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بدء عملية احتلال مدينة غزة بعد الانتهاء من تطويقها، وهي المرحلة التي يتوقع أن تستغرق نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير يفضل أن تتم العملية بشكل تدريجي وبطيء، وذلك لتقليل المخاطر على حياة الجنود الإسرائيليين وتفادي الإضرار الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالتحرك لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة، في إطار التحضيرات للعملية المرتقبة.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهات أمنية تقديرات تفيد بأن اثنين من الأسرى المحتجزين في غزة يواجهان أوضاعا صحية حرجة للغاية تهدد حياتهما.