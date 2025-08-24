قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
غزة تنزف.. عاجل| قصف جديد يستهدف النازحين ومواجهات عنيفة شمال القطاع

غزة المدمرة
غزة المدمرة
محمد على

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، جراء قصفٍ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف خيمة نازحين في منطقة السرايا بحي الرمال غرب المدينة، إضافة إلى محيط مفترق الغفري في شارع الجلاء.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في جباليا شمالي القطاع، فيما أقدم جيش الاحتلال على نسف مربعات سكنية كاملة في حيي الصبرة والزيتون بغزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 62,622 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 157,673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات تعيق طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

كما اقتحم مستوطنون قريتي بورين وصرة بمحافظة نابلس. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا منزلًا قيد الإنشاء على أطراف بورين، جنوب نابلس، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال وفر الحماية للمستوطنين. وفي قرية صرة غرب نابلس، داهم مستوطنون أحد المنازل واحتجزوا مواطنًا لفترة من الوقت قبل أن يفرجوا عنه لاحقًا، وذلك أيضًا تحت حماية قوات الاحتلال.

في المقابل، خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء الكيان للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الرهائن.

وطالبت والدة أحد الأسرى لدى حركة حماس، بنيامين نتنياهو، بالموافقة على وقف إطلاق النار على مراحل وإطلاق سراح الأسرى. وكانت الحركة قد وافقت بالفعل على الاقتراح في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت عيناف زانجاوكر، والدة الرهينة ماتان، إن نتنياهو يستطيع "بدء التفاوض على عودة بقية الرهائن مقابل إنهاء الحرب" إذا وقع على الاتفاق، مضيفةً: "إذا بدأ غزو غزة، فلن يكون هناك اتفاق".

واتهمت زانجاوكر نتنياهو أيضًا بـ"وضع العراقيل أمام الاتفاق وإلقاء اللوم على حماس" بينما يواصل تنفيذ خططه للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع.

الفلسطينيين بحي الرمال الجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية الاحتلال مستوطنين

