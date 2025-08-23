جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف: 78 جنديا لقوا مصرعهم في غزة نتيجة نيران صديقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أحدث إحصائية لخسائره البشرية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، كاشفا عن مقتل 899 ضابطا وجنديا، بينهم 455 سقطوا خلال العملية البرية في القطاع.

وأوضح الجيش أن 78 من عناصره لقوا مصرعهم نتيجة نيران صديقة وحوادث عملياتية، في حين أصيب 1,998 آخرون في ظروف مشابهة منذ اندلاع المواجهات.

ووفق البيان، بلغ إجمالي عدد الجرحى في صفوف قوات الاحتلال 6,210 ضباط وجنود، من بينهم 925 إصاباتهم وصفت بالخطيرة، و2,880 أصيبوا خلال العمليات البرية، من بينهم 552 بجروح خطيرة.

وأضاف الجيش أن 167 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج حاليا، 165 منهم في حالة متوسطة أو خطيرة نتيجة مشاركتهم في معارك غزة.