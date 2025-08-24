قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة
وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته
عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب.. تفاصيل
الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد
وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة
أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة

صورة للقاء
صورة للقاء
علي صالح

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم 22 أغسطس الجاري، السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وخلال اللقاء، ثمن الوزير لافروف مستوى العلاقات المصرية-الروسية وجهود السفير المصري على مدار السنوات الماضية في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري وغيرها، وسط تحديات شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وقد شكر سفير مصر لافروف على دعمه الكبير وعلى تعاون سائر المسؤولين الروس مع السفارة، تحت رعاية واهتمام وزارة الخارجية الروسية بالعلاقات بين البلدين.

وعرض الوزير لافروف خلال اللقاء موقف موسكو إزاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد دعم روسيا لجهود القاهرة ووقوفها إلى جانب مصر من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء مأساة القطاع، وتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

واستعرض الوزير لافروف كذلك أهم نتائج الاتصالات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وعقب اللقاء، أقام السفير سيرجي فرشينين، نائب وزير الخارجية، حفلًا لتوديع السفير المصري، وذلك بحضور مسؤولي الخارجية الروسية المعنيين بالتعاون مع مصر وعدد من السفراء العرب وأعضاء السفارة، حيث أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالجهود التي بذلتها السفارة على مدى السنوات الماضية لتطوير علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو، معربًا عن تطلعه لاستمرار البناء على ذلك الزخم، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السفير نزيه النجارى سفير مصر في موسكو العلاقات المصرية الروسية مصر وروسيا

