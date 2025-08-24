بمشاركة مصرية وإقليمية.. القافلة الـ21 من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة عبر كرم أبوسالم|فيديو

قال محمد عبيد، موفد «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح المصري، إن القافلة الإنسانية الـ21 التي يُشرف على إعدادها الهلال الأحمر المصري قد بدأت بالدخول إلى معبر كرم أبو سالم، محمّلة بكافة أنواع المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة بشكل عاجل.



وأوضح عبيد، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القافلة التي انطلقت منذ نحو ساعة من الجانب المصري تضم أكثر من 100 شاحنة، وتُعد واحدة من أكبر القوافل من حيث عدد المركبات وحجم المساعدات التي تحملها، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.



وأشار موفد «القاهرة الإخبارية» إلى أن المساعدات التي يجري إدخالها إلى غزة لا تقتصر على المساعدات المصرية فقط، بل تشمل أيضًا شحنات إغاثية قدمت من الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى من دولة قطر، إضافة إلى مساعدات مقدّمة من المطبخ العالمي.



كما تشمل حمولة الشاحنات مواد غذائية أساسية مثل الأجبان والدقيق (الطحين) وسلال غذائية وصناديق متنوعة تحتوي على مستلزمات معيشية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وصحية تمثل ضرورة قصوى للمواطنين في القطاع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية جراء استمرار التصعيد.