700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
تقارير إعلامية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33 إثر تصاعد العدوان الإسرائيلي

علي مكي

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم سقوط 28 شهيدًا منذ ساعات الفجر الأولى، إلا أن الأوضاع الميدانية شهدت تطورات جديدة أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 33 شهيدًا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

أوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت عدة خيام في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وبالتحديد في منطقة المواصي التي تضم نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد طفلة ووقوع إصابات أخرى متفاوتة الخطورة.

وفي المحافظة الوسطى، وبالتحديد في مدينة دير البلح من الناحية الشرقية، استهدفت طائرة استطلاع مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن المجزرة الأكبر والمستمرة منذ عدة أيام تتركز في حي الزيتون وحي الصبرة، الواقعين في المنطقة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، حيث تتعرض الأحياء لقصف جوي ومدفعي مكثف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير واسع للمنازل والمباني السكنية.

وأشار إلى أن القصف المدفعي العشوائي الذي طال منازل المواطنين في تلك الأحياء أسفر  عن استشهاد شخصين في حي الصبرة.

كما أشار إلى أن بلدة جباليا في شمال القطاع تشهد هي الأخرى عمليات قصف وتدمير مستمرة، حيث تقوم قوات الاحتلال بتفجير العبوات الناسفة التي تؤدي إلى تدمير أحياء ومنازل في المنطقة، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت نحو خمسة منازل، مما تسبب في موجة نزوح للسكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة.

أوضح أن العدوان الإسرائيلي يشمل كافة أحياء ومحافظات قطاع غزة، لكنه يتركز بكثافة في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، خصوصًا مع إعلان الاحتلال بدء العملية العسكرية باتجاه المدينة.

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

سعر الذهب اليوم في مصر

الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة عن المولد النبوي طوال شهر ربيع الأول

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

