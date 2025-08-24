تقارير إعلامية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33 إثر تصاعد العدوان الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم سقوط 28 شهيدًا منذ ساعات الفجر الأولى، إلا أن الأوضاع الميدانية شهدت تطورات جديدة أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 33 شهيدًا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

أوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت عدة خيام في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وبالتحديد في منطقة المواصي التي تضم نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد طفلة ووقوع إصابات أخرى متفاوتة الخطورة.

وفي المحافظة الوسطى، وبالتحديد في مدينة دير البلح من الناحية الشرقية، استهدفت طائرة استطلاع مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف أن المجزرة الأكبر والمستمرة منذ عدة أيام تتركز في حي الزيتون وحي الصبرة، الواقعين في المنطقة الشرقية الجنوبية من مدينة غزة، حيث تتعرض الأحياء لقصف جوي ومدفعي مكثف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير واسع للمنازل والمباني السكنية.

وأشار إلى أن القصف المدفعي العشوائي الذي طال منازل المواطنين في تلك الأحياء أسفر عن استشهاد شخصين في حي الصبرة.

كما أشار إلى أن بلدة جباليا في شمال القطاع تشهد هي الأخرى عمليات قصف وتدمير مستمرة، حيث تقوم قوات الاحتلال بتفجير العبوات الناسفة التي تؤدي إلى تدمير أحياء ومنازل في المنطقة، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت نحو خمسة منازل، مما تسبب في موجة نزوح للسكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة.

أوضح أن العدوان الإسرائيلي يشمل كافة أحياء ومحافظات قطاع غزة، لكنه يتركز بكثافة في المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، خصوصًا مع إعلان الاحتلال بدء العملية العسكرية باتجاه المدينة.