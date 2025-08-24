قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية

غزة
غزة
محمد الشعراوي

أكد محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن إعلان الأمم المتحدة رسميًا دخول غزة في مرحلة المجاعة، كأول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، يمثل فضيحة أخلاقية للمجتمع الدولي قبل أن يكون إدانة للاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الإعلان يعكس حجم الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت حصار خانق وعدوان دموي متواصل، ويضع العالم أمام حقيقة أن غزة تحولت إلى أكبر سجن مفتوح يُعاقب فيه المدنيون بالتجويع والتدمير الممنهج.

وأشار فؤاد، في تصريحات صحفية له، إلى أن ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان تتوافر فيها كل عناصر الإبادة الجماعية، إذ يموت الأطفال جوعًا أمام أنظار العالم، بينما تتعمد إسرائيل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية.

وتابع: الأخطر من ذلك هو أن صمت القوى الكبرى، بل ودعم بعضها الواضح للاحتلال، يوفر غطاءً سياسيًا لممارسة هذه الجرائم دون حساب أو رادع.

وأوضح فؤاد، أن إصرار نتنياهو على المضي قدمًا في خططه لغزو غزة بالكامل، في وقت تعلن فيه الأمم المتحدة المجاعة رسميًا، يكشف عن طبيعة المشروع الإسرائيلي القائم على التوسع والبطش دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو القرارات الدولية.

وأضاف فؤاد، أن هذه السياسة تنذر بانفجار إنساني وأمني قد تمتد تداعياته إلى المنطقة بأسرها، ما يجعل مسؤولية وقف العدوان مسؤولية دولية ملحّة لا تحتمل المساومة أو التأجيل.

وشدد  فؤاد، على أن هذا الإعلان الأممي يجب أن يكون نقطة تحول في الموقف الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار ووقف جرائمها، وإلى تشكيل جبهة عربية وإسلامية موحدة تضغط بقوة في المحافل الدولية، مطالبا المنظمات الحقوقية العالمية بأن تتحول من موقع التوثيق إلى موقع الفعل والمحاسبة، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، وأن صمود الشعب الفلسطيني وسط هذه الكوارث سيظل شاهدًا على أن إرادة الحرية أقوى من التجويع والإبادة.

محمد فؤاد زغلول حزب الوعي غزة المجاعة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

البلوجر علياء قمرون

غدا.. فرصة جديدة لـ علياء قمرون للخروج من محبسها

المتهمين

لعب أطفال .. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة المرج

أرشيفية

الداخلية توجه ضربة لـ تجار العملة فى السوق السوداء بـ 5 ملايين جنيه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد