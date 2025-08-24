حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق

أكدت حركة حماس، أنّ تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت حركة حماس، أنّها وافقت على صفقة جزئية وأبدت استعدادا لصفقة شاملة لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض كل الحلول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة



قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يواصلون تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بشكل يومي.

وأشارت السلامين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مظاهرة كبيرة نُظمت يوم أمس في وسط تل أبيب أدت إلى إغلاق شوارع رئيسية، في ظل تصاعد الضغط الشعبي على حكومة الاحتلال قبيل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الموسع المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة بنيامين نتنياهو.

رسائل مباشرة إلى الوزراء

وتابعت «السلامين» أن بعض عائلات الأسرى توجهوا مباشرة إلى منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بالضغط نحو عدم الذهاب لاحتلال غزة، باعتبار أن مصير أبنائهم مرتبط بشكل مباشر بالتطورات العسكرية الجارية، لافتة إلى أنّ العائلات أكدت في بيان مشترك أن السبيل الوحيد لضمان حياة الأسرى هو الدفع باتجاه صفقة تبادل، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يؤدي إلى فقدان حياة جميع الأسرى، قائلين «يجب قبول الصفقة الآن، لن يبقى حي من الإسرائيليين إذا استمرت العمليات».