عبد الغني: مجاعة غزة جريمة ونحتاج آلية دولية عاجلة لكسر الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات

أعرب الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الدولية التي تؤكد وصول قطاع غزة إلى مرحلة المجاعة الجماعية جراء الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنى التحتية والحصار الشامل المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عبد الغني في تصريحات له أن ما تشهده غزة اليوم هو اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي وإرادته في حماية المدنيين، قائلًا: "لم يعد الأمر يحتمل الصمت أو التأجيل، فحياة ملايين الفلسطينيين على المحك".

وطرح عبد الغني رؤية عاجلة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية من خلال تفعيل آلية دولية مستدامة حيث العمل مع الأمم المتحدة والدول الغربية الداعمة للقضية الفلسطينية (مثل إسبانيا، النرويج، الدنمارك، السويد) لإنشاء مسار دائم لإدخال المساعدات عبر معبر رفح والمعابر الأخرى مع إشراف أممي مباشر على عملية التفتيش في الجانب المصري بشفافية كاملة (بث مباشر أمام كاميرات التليفزيون) وتسليم المساعدات لمراكز توزيع تابعة للأمم المتحدة فقط (وليس لإسرائيل أو الولايات المتحدة) لضمان وصولها للمحتاجين.

كما تضمن الاقتراح أيضا فتح كافة المعابر دون قيد أو شرط حيث فتح معبر رفح ومعابر أخرى (مثل كرم أبو سالم) بشكل دائم ومستمر ومرافقة شاحنات المساعدات بمراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة حتى وصولها إلى مراكز التوزيع داخل غزة، مع مضاعفة الجهود المصرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان استمرار تدفق المساعدات وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية الداعمة لتشكيل ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحصار.

واختم عبد الغني تصريحاته قائلًا: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ونؤكد أن مصر ستظل في الصف الأول دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني. آن الأوان لتحويل الكلمات إلى أفعال، وغزة تنتظر".