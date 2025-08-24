قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الزراعة والبرلمان ينهيان أزمة متأخرات القطن.. وخطط جديدة لتعزيز الإنتاجية والتسويق لدعم المزارعين

قطن
قطن
أميرة خلف

يعتبر محصول القطن ، أحد أكثر المحاصيل أهمية على المستوى العالمي، لما يوفره من دخل نقدي وفرص عمل وغيرها من المزايا الإقتصادية والصناعية المتعددة.

وتمتلك الدولة المصرية لديها رؤية متكاملة لتحسين إنتاجية وتنافسية القطن المصري، وذلك عبر الجهود والخطط التي تسعى لتنفيذها وزارات الزراعة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، فضلاً عن الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والبنك الزراعي المصري.

وتم الاعلام من قبل الحكومة عن بدء صرف  كامل المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وذلك بعد التنسيق والتعاون الجيد بين الحكومة ومجلس النواب وخاصة لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة التى تبنت المشكلة وعقدت عدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين حتى تم الانتهاء من حلها.

القطن أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح 


وقال المهندس عبد السلام الجبلي، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، سبق و ناقشت خلال دور الانعقاد الماضى دراسة هامة حول النهوض بمحصول القطن و كانت من أهم الملفات لدى اللجنة، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، حيث كنا نزرع نحو 2 مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة ويوفر فرص العمل.

مطالب بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه


كما طالبت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ ، في وقت سابق بضرورة بلورة المزيد من الدعم والتعزيز لرؤية وخطط الوزارات والهيئات المعنية خاصة ما يتعلق من هذه التوصيات بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه، والاهتمام بالجانب البحثي والعلمي، والإرشاد الزراعي.


وكان قد تقدم النائب محمد السباعى، بدراسة والتى ناقشها مجلس الشيوخ في عدة جلسات انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة التى يمكنها المساعدة في خطوات النهوض بمحصول القطن وتطوير الصناعات المعتمدة عليه.

ودعوا إلي تشجيع المزارعين الاستمرار في زراعة القطن من خلال الإعلان عن أسعار التعاقدات مبكرا والالتزام بالتوريد وسداد المستحقات، مع توفير خدمات الإرشاد الزراعى.

القطن الحكومة مجلس الشيوخ الزراعة المزارعين محصول القطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تنظيم الاتصالات: بدء تنفيذ إجراءات فصل الهواتف المستخدمة في مكالمات ترويجية غير مسجلة

شاطئ أبو تلات

بعد غرق 6 طالبات من سوهاج في شاطئ أبو تلات.. الراية الحمراء مازالت مرفوعة..وتشييع جثمان الطالب فارس ياسر

صورة أرشيفية

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بقبول صفقة التبادل ويحذرون من احتلال غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد