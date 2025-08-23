قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
زراعة النواب: انتهاء مشكلة مستحقات مزارعى القطن في الدقهلية بشكل نهائى

هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب
فريدة محمد

أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة و الأمن الغذائى بالحوار الوطنى، انتهاء مشكلة تأخر صرف مستحقات مزارعى القطن بالدقهلية، بشكل نهائى.


وقال الحصرى في تصريحات له اليوم للمحررين البرلمانيين، أن وزير الزراعة علاء فاروق قد أبلغه انتهاء إجراءات وزارة المالية بشأن تحويل المبلغ المتبقي من مستحقات مزارعى القطن بالدقهلية، إلي شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والبنك الزراعى، من أجل تسليمها للمزارعين.  


وأوضح الحصرى، أن من المتوقع أن يتم البدء في صرف المستحقات المزارعين يوم الأحد المقبل، ليكون بذلك انتهت مشكلة تأخر مستحقات المزارعين.


وأشار  رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أن هذه الخطوة تعد آخر خطوة من خطوات حل المشكلة التى تبنتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال الشهور الماضية، حيث تم مناقشتها في أكثر من أجتماع وتم التنسيق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الزراعة علاء فاروق ووزير المالية أحمد كوجك والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، حيث سبق وتم صرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة صرف أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة،  تم صرف دفعة ثانية، وتبقي آحر جزء خاص بمحافظة الدقهلية.

وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى، رغم تأخرها في تنفيذ آخر الخطوات.
 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.

هشام الحصرى لجنة الزراعة الحوار الوطنى مزارعي القطن القطن

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

جانب من اللقاء

"الأعلى للشئون الإسلامية" ينظم لقاءً علميا لطالبات وافدات بمعسكر أبي بكر الصديق

شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين يدين استهداف قافلة إنسانية في دارفو

معنى الصراط المستقيم

أستاذ شريعة يوضح معنى "الصراط المستقيم" في القرآن الكريم

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

