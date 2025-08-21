شريف الخشاب: الأداء في الدوري لا يزال عشوائيًا.. ولقطة حارس فاركو تستحق الطرد

أكد شريف الخشاب، المدير الفني السابق لنادي غزل المحلة، أن الأداء في الدوري المصري الممتاز لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب حتى الآن رغم مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة.

وقال الخشاب، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأداء لا يزال عشوائيًا في مباريات الدوري حتى الآن وغياب الجملة التكتيكية والانسجام غير موجود».

وأردف قائلًا: «سنبدأ نستمتع بمباريات الدوري المصري بعد الجولة الرابعة ويظهر الانسجام في الفرق»

وتطرق الخشاب للحديث عن نظام الدوري هذا الموسم مبديًا استغرابه من نظام الدوري، حيث قال: «نظام الدوري هذا الموسم يثير الجدل، فكيف يتم تقسيم الدوري لـ7 فرق و14 فريقًا، فالفرق التي ستُنافس على الهبوط ستخوض 33 مباراة مقابل 26 مباراة للفرق التي تُنافس على الدوري».

وحول وضعية الأندية الجماهيرية، قال الخشاب: «إذا استمر الوضع الحالي للأندية الجماهيرية سنصل إلى وضعية الدوري مشكل من الأهلي والزمالك ونادٍ جماهيري آخر وباقي الأندية أندية شركات»، مضيفًا أن «الزمالك وهو واحد من أكبر أندية الشرق الأوسط يعاني ماديًا».

ورأى الخشاب أن لقطة محمود شيكا، حارس فاركو، في مباراة طلائع الجيش غريبة، متسائلًا: «كيف لم يستدعي حكام تقنية الـVAR الحكم في هذا اللعبة؟.. واللعبة تستحق بطاقة حمراء لحارس فاركو، ومن حسن حظ طاقم التحكيم أن فاركو خسر هذه المباراة، فلم يحدث جدل على اللعبة».