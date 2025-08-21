قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف الخشاب: الأداء في الدوري لا يزال عشوائيًا.. ولقطة حارس فاركو تستحق الطرد

فاركو
فاركو
ياسمين تيسير

أكد  شريف الخشاب، المدير الفني السابق لنادي غزل المحلة، أن الأداء في الدوري المصري الممتاز لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب حتى الآن رغم مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة.

وقال الخشاب، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأداء لا يزال عشوائيًا في مباريات الدوري حتى الآن وغياب الجملة التكتيكية والانسجام غير موجود».

وأردف قائلًا: «سنبدأ نستمتع بمباريات الدوري المصري بعد الجولة الرابعة ويظهر الانسجام في الفرق»

وتطرق الخشاب للحديث عن نظام الدوري هذا الموسم مبديًا استغرابه من نظام الدوري، حيث قال: «نظام الدوري هذا الموسم يثير الجدل، فكيف يتم تقسيم الدوري لـ7 فرق و14 فريقًا، فالفرق التي ستُنافس على الهبوط ستخوض 33 مباراة مقابل 26 مباراة للفرق التي تُنافس على الدوري».

وحول وضعية الأندية الجماهيرية، قال الخشاب: «إذا استمر الوضع الحالي للأندية الجماهيرية سنصل إلى وضعية الدوري مشكل من الأهلي والزمالك ونادٍ جماهيري آخر وباقي الأندية أندية شركات»، مضيفًا أن «الزمالك وهو واحد من أكبر أندية الشرق الأوسط يعاني ماديًا».

ورأى الخشاب أن لقطة محمود شيكا، حارس فاركو، في مباراة طلائع الجيش غريبة، متسائلًا: «كيف لم يستدعي حكام تقنية الـVAR الحكم في هذا اللعبة؟.. واللعبة تستحق بطاقة حمراء لحارس فاركو، ومن حسن حظ طاقم التحكيم أن فاركو خسر هذه المباراة، فلم يحدث جدل على اللعبة».

فاركو الدوري المصري الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

لدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

أحمد طه: ملتزمون بمساندة المنشآت الصحية خلال رحلتها نحو الاعتماد وفقًا لمعايير “جهار”

هيئة الإسعاف

وظائف خالية بهيئة الإسعاف.. الشروط والتخصصات المطلوبة

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد