سيد ياسين: المصري قادر على المنافسة على لقب الدوري إذا استمر بنفس الأداء

تحدث سيد ياسين، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عن أهمية وجود الأندية الجماهيرية في الدوري المصري، مثنيًا على أداء المصري البورسعيدي الذي بدأ به هذا الموسم.

وقال سيد ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «الدوري بدون جماهير هو دوري بدون كرة قدم حقيقية، وجمهور المصري بالأمس أمام بيراميدز هو من أعاد المصري في النتيجة أمام بيراميدز».

واعتبر ياسين أن المصري البورسعيدي هو أكثر فريق نال إعجابه من بداية هذا الموسم، مضيفًا: «أشعر أن المصري يمكن أن يلعب على المركزين الأول والثاني هذا الموسم إذا استمر بهذا الأداء».

وحول رأيه في أداء إنبي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، قال ياسين «إنبي قدم مستوى جيدا عن المباراتين السابقتين رغم الهزيمة، وكان أداء إنبي في المباراة يستحق الأداء على أقل تقدير وليس الخسارة».

وحول رأيه في هدف الإسماعيلي غير المحتسب أمام الاتحاد السكندري، قال ياسين: «أعتقد أن الهدف الذي أحرزه الإسماعيلي في مرمى الاتحاد السكندري هدف صحيح».