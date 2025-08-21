قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
سيد ياسين: المصري قادر على المنافسة على لقب الدوري إذا استمر بنفس الأداء

ياسمين تيسير

تحدث سيد ياسين، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عن أهمية وجود الأندية الجماهيرية في الدوري المصري، مثنيًا على أداء المصري البورسعيدي الذي بدأ به هذا الموسم.

وقال سيد ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «الدوري بدون جماهير هو دوري بدون كرة قدم حقيقية، وجمهور المصري بالأمس أمام بيراميدز هو من أعاد المصري في النتيجة أمام بيراميدز».

واعتبر ياسين أن المصري البورسعيدي هو أكثر فريق نال إعجابه من بداية هذا الموسم، مضيفًا: «أشعر أن المصري يمكن أن يلعب على المركزين الأول والثاني هذا الموسم إذا استمر بهذا الأداء».

وحول رأيه في أداء إنبي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، قال ياسين «إنبي قدم مستوى جيدا عن المباراتين السابقتين رغم الهزيمة، وكان أداء إنبي في المباراة يستحق الأداء على أقل تقدير وليس الخسارة».

وحول رأيه في هدف الإسماعيلي غير المحتسب أمام الاتحاد السكندري، قال ياسين: «أعتقد أن الهدف الذي أحرزه الإسماعيلي في مرمى الاتحاد السكندري هدف صحيح».

