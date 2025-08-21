بعد الأزمة الأخيرة.. حسين لبيب يطالب جون إدوارد بهذا الأمر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن توصيات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد أزمة أرض ٦ أكتوبر.

وقال أمير هشام، عبر “بلس 90”: “حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، طلب من جون إدوارد، المدير الرياضي، فصل فريق الكرة عن كل المشكلات، والتركيز فقط في لقاء مودرن سبورت بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز”.

وتابع: “الزمالك ناشد جماهيره عدم افتعال أي أزمات تخص المشكلة الحالية الخاصة بسحب أرض النادي في مدينة أكتوبر”.

وأضاف: “الزمالك جاهز لمواجهة مودرن سبورت غدا، ولن يلحق أحمد ربيع باللقاء في ظل إصابته، بينما سيغيب دونجا، واستعد فيريرا للمباراة وقام بدراسة المنافس بشكل جيد استعدادا للقاء وشرح للاعبين بعض الأمور الهامة”.