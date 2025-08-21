استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعب أحمد حمدي، نجم خط وسط الفريق من قائمة مباراة مودرن سبورت.

وفي أول رد فعل من أحمد حمدي، بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت، قام اللاعب بنشر عبر خاصية “ستوري”، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له بقميص نادي الزمالك وعليها شعار النادي الأبيض.



ويلتقي الزمالك مع مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ولم يشارك أحمد حمدي، في أي مباراة مع نادي الزمالك هذا الموسم، لأسباب فنية.