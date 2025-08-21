أبرزهم معالي وحمدي.. الزمالك يستبعد 8 لاعبين من مواجهة مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المختارين لمباراة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

غيابات بالجملة عن صفوف الزمالك

قرر الجهاز الفني استبعاد ثمانية لاعبين من مواجهة الليلة، حيث يغيب كل من:





المهدي سليمان

أحمد حمدي

أحمد إيشو

عمرو ناصر

عبد الحميد معالي

محمود جهاد

أحمد ربيع

سيف الدين الجزيري

وتأتي هذه الغيابات لأسباب مختلفة ما بين فنية وطبية، في الوقت الذي يسعى فيه فيريرا للاعتماد على عناصر جديدة وتوزيع الجهد على المجموعة.

حراسة المرمى

تضم القائمة في مركز حراسة المرمى الثلاثي:





محمد صبحي

محمد عواد

محمود الشناوي

خط الدفاع

جاء خط الدفاع بتواجد كل من:





أحمد فتوح

محمود بنتايج

محمود حمدي “الونش”

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

صلاح مصدق

عمر جابر

خط الوسط

أما وسط الملعب فشهد تنوعًا كبيرًا بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، حيث ضم:





نبيل عماد “دونجا”

محمد شحاتة

محمد السيد

سيف جعفر

ناصر ماهر

عبد الله السعيد

أحمد شريف

شيكو بانزا

خوان ألفينا بيزيرا

آدم كايد

خط الهجوم

وفي خط الهجوم، استقر فيريرا على ثنائي هجومي مكون من:

ناصر منسي

عدي الدباغ

استعداد قوي لمواجهة صعبة

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري، خصوصًا أن اللقاء أمام فريق منظم مثل مودرن سبورت يمثل اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني الجديد بقيادة فيريرا.



