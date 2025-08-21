نجم الزمالك السابق يكشف عن رؤيته لمباراة الأبيض أمام مودرن

أكد بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق، أنه لا يتوقع إجراء في تغيير في طريقة لعب الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت من جانب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، إنه يتمنى مشاركة البرازيلي خوان ألفينا أساسيًا في مباراة مودرن سبورت.

وأضاف أنه يري الدفع بالفلسطيني آدم كايد أساسيًا، والابقاء على شيكو بانزا على مقاعد البدلاء.

وشدد بهاء مجدي أن لاعبي الزمالك يمتلكون المهارات في التسديد من خارج منطقة الجزاء، مطالبًا اللاعبين بالتعامل مع مواجهة مودرن سبورت على أنها مباراة كأس لا بديل عن الفوز .