ضياء السيد: أزمة الزمالك الأخيرة لن تؤثر عليه

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأزمة الحالية بنادي الزمالك لن تؤثر على فريق الكرة مطلقًا، خصوصا أنه أمر لا يعني اللاعبين مطلقًا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة هو من سيقوم بالعمل على حل المشكلة الخاصة بسحب أرض النادي في أكتوبر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هذه المشكلة تحتاج للهدوء من أجل الحل، وما يتردد عبر السوشيال ميديا والمناشدات التي نشاهدها لن يساهم في حل الأزمة، هذا الأمر على مستوى عالٍ ولابد من حله بهدوء تام.

وأضاف: الأفضل في دفاع الأهلي يتواجد أشرف داري، وبيكهام، وعمر كمال عبدالواحد، وكريم فؤاد في الخط الخلفي أمام غزل المحلة في ظل الغيابات الاخيرة. ولا أرى أن هناك أزمة مطلقا لدى الأهلي.

وواصل: امام عاشور لن يلعب مع الأهلي على الأقل حتى فترة التوقف الحالية، لكن سيتم تجهيزه للمباريات بعد ذلك.

وزاد: المصري سوف يقدم مستوى جيد حتى المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، خصوصا أن الفريق عندما يلعب في بطولتين قويتين تتراجع نتائجه.

وأتم: رمضان صبحي مقصر في حقه نفسه واتمنى ان يعود لمستواه، وحسام حسن يتمنى ظهوره بشكل جيد لضمه لصفوف المنتخب.