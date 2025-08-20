قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين
ضياء السيد: أزمة الزمالك الأخيرة لن تؤثر عليه

ضياء السيد
ضياء السيد
أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأزمة الحالية بنادي الزمالك لن تؤثر على فريق الكرة مطلقًا، خصوصا أنه أمر لا يعني اللاعبين مطلقًا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة هو من سيقوم بالعمل على حل المشكلة الخاصة بسحب أرض النادي في أكتوبر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: هذه المشكلة تحتاج للهدوء من أجل الحل، وما يتردد عبر السوشيال ميديا والمناشدات التي نشاهدها لن يساهم في حل الأزمة، هذا الأمر على مستوى عالٍ ولابد من حله بهدوء تام.

وأضاف: الأفضل في دفاع الأهلي يتواجد أشرف داري، وبيكهام، وعمر كمال عبدالواحد، وكريم فؤاد في الخط الخلفي أمام غزل المحلة في ظل الغيابات الاخيرة. ولا أرى أن هناك أزمة مطلقا لدى الأهلي.

وواصل: امام عاشور لن يلعب مع الأهلي على الأقل حتى فترة التوقف الحالية، لكن سيتم تجهيزه للمباريات بعد ذلك.

وزاد: المصري سوف يقدم مستوى جيد حتى المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، خصوصا أن الفريق عندما يلعب في بطولتين قويتين تتراجع نتائجه.

وأتم: رمضان صبحي مقصر في حقه نفسه واتمنى ان يعود لمستواه، وحسام حسن يتمنى ظهوره بشكل جيد لضمه لصفوف المنتخب.

