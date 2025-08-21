محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة مودرن سبورت أمام الزمالك ، اليوم ، الخميس 21 أغسطس 2025 ، ستكون من أفضل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وأكثرها إثارة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره مودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الذي يستضيف المباراة نظراً لأعمال الصيانة في ستاد القاهرة الدولي.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:

مودرن سبورت يسير بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة مدربه مجدي عبد العاطي الذي أعاد الاتزان للفريق بعد تراجع النتائج الموسم الماضي، ونجح عبد العاطي في إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق وتمكن من تحقيق نقطة ثمينة في الجولة الأولى من أنياب حامل اللقب النادي الأهلي ، ثم استطاع أن يتغلب على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف ، ولذلك أتوقع أن يفوز مودرن سبورت على الزمالك ، حيث أن الأخير لم يقدم الآداء المنتظر في مباراتيه السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.