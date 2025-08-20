قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: أزمة أرض أكتوبر عكرت انتعاشة الفريق

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
القسم الرياضي

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان يعيش في انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد التدعيمات الجديدة وتحقيق الفوز في بداية الدوري على سيراميكا كليوباترا، لكن بعدها ظهرت بعض المشكلات منها الأزمة التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بعد سحب أرض النادي في أكتوبر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بالتأكيد مجلس الزمالك حصل على كافة الموافقات للبدء في مشروع الفرع الجديد، وبالتأكيد النادي بدأ في الحفر تحت الأرض من اجل وضع الاساسات، والمجلس شدد انه يمتلك موافقة على مد المهلة للمشروع وهناك خطاب من مستشار رئيس الجمهورية حتى سبتمبر 2026.

وأضاف: في خلال وجودنا بالمجلس السابق قمنا بسداد كافة الرسوم الخاصة بأرض أكتوبر، وقمنا بعمل الرسم الهندسي، وكنا سنمنح المشروع لأحد الجهات السيادية، ولكن عجزنا عن دفع الفلوس من أجل البدء في المشروع، بسبب الحجز على أموال النادي، ولكن المجلس الجديد قام بانهاء ازمة الحجز على اموال النادي، وحاول البدء في هذا المشروع.

وأكمل: الزمالك منذ عام 2020 تواجد في إدارته 7 مجالس مختلفة، وكنت أتواجد في النادي من الساعة 2 ظهرًا حتى اغلاق النادي مساءًا وكان العمل تطوعي، وسط كم رهيب من الأزمات، ولذلك بالتأكيد أفكر مليون مرة قبل الاقدام على خطوة الترشح في مجلس إدارة الزمالك.

وواصل: مستغرب جدًا للهجوم الذي تعرض له يانيك فيريرا، يتم تقييم المدرب وفقا لنتيجة المباراة فقط، تم رفعه في السماء بعد لقاء سيراميكا، وتعرض للهجوم عقب التعادل أمام المقاولون العرب، ولكن متفائل بقدرة الزمالك على الفوز أمام مودرن سبورت.

وزاد: يجب الدفع بالبرازيلي خوان الفينا وتقييمه بشكل مبدئي جيد جدا، ونتمنى ان يتألق في المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن بيراميدز فريق "ثقيل" وسيعود بسرعة للمنافسة، ولازال الدوري مشواره طويل، وبعد 7 مباريات وقتها سوف نحدد الفرق المتنافسة على الدوري، واعتقد ان المصري سيكمل مسيرته للمنافسة على الدوري.

الزمالك جمال عبدالحميد سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

من كيهك إلى صوم العذراء.. تأملات البابا تواضروس في محطات النعمة

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة (9).. لقاءات يومية وسنوية مع السيدة العذراء في اجتماع الأربعاء

قش الأرز

من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد