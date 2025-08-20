نجم الزمالك السابق: أزمة أرض أكتوبر عكرت انتعاشة الفريق

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان يعيش في انتعاشة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد التدعيمات الجديدة وتحقيق الفوز في بداية الدوري على سيراميكا كليوباترا، لكن بعدها ظهرت بعض المشكلات منها الأزمة التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بعد سحب أرض النادي في أكتوبر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بالتأكيد مجلس الزمالك حصل على كافة الموافقات للبدء في مشروع الفرع الجديد، وبالتأكيد النادي بدأ في الحفر تحت الأرض من اجل وضع الاساسات، والمجلس شدد انه يمتلك موافقة على مد المهلة للمشروع وهناك خطاب من مستشار رئيس الجمهورية حتى سبتمبر 2026.

وأضاف: في خلال وجودنا بالمجلس السابق قمنا بسداد كافة الرسوم الخاصة بأرض أكتوبر، وقمنا بعمل الرسم الهندسي، وكنا سنمنح المشروع لأحد الجهات السيادية، ولكن عجزنا عن دفع الفلوس من أجل البدء في المشروع، بسبب الحجز على أموال النادي، ولكن المجلس الجديد قام بانهاء ازمة الحجز على اموال النادي، وحاول البدء في هذا المشروع.

وأكمل: الزمالك منذ عام 2020 تواجد في إدارته 7 مجالس مختلفة، وكنت أتواجد في النادي من الساعة 2 ظهرًا حتى اغلاق النادي مساءًا وكان العمل تطوعي، وسط كم رهيب من الأزمات، ولذلك بالتأكيد أفكر مليون مرة قبل الاقدام على خطوة الترشح في مجلس إدارة الزمالك.

وواصل: مستغرب جدًا للهجوم الذي تعرض له يانيك فيريرا، يتم تقييم المدرب وفقا لنتيجة المباراة فقط، تم رفعه في السماء بعد لقاء سيراميكا، وتعرض للهجوم عقب التعادل أمام المقاولون العرب، ولكن متفائل بقدرة الزمالك على الفوز أمام مودرن سبورت.

وزاد: يجب الدفع بالبرازيلي خوان الفينا وتقييمه بشكل مبدئي جيد جدا، ونتمنى ان يتألق في المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن بيراميدز فريق "ثقيل" وسيعود بسرعة للمنافسة، ولازال الدوري مشواره طويل، وبعد 7 مباريات وقتها سوف نحدد الفرق المتنافسة على الدوري، واعتقد ان المصري سيكمل مسيرته للمنافسة على الدوري.