هربا من عذاب زوجها.. مصرع سيدة قفزت من البلكونة في أوسيم
إقالة مسؤول أمريكي رفيع بسبب خلافات حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه
سيارة كل 15 عامًا.. متحدث الوزراء يكشف أسباب تعديل قانون "ذوي الهمم"
دعاء نبوي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. ردده بعد صلاة الفجر
أسعار الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس
جريمة صدمت المصريين.. تنفيذ حكم الإعدام شنقًا ضد سف.اح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور
نتنياهو يسرّع خطط احتلال غزة وسط تحذيرات دولية وتصاعد مخاوف إنسانية
لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج
السلطات الليبية تلقي القبض على مواطن ليبي بتهمة ترويع عامل مصري باستخدام أسد
ترامب يعلن خفضًا كبيرًا في ميزانية وموظفي المخابرات الوطنية الأمريكية
لو كثرت ذنوبك.. اعرف كيفية صلاة التوبة وصيغة الدعاء بعدها
رياضة

علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك: ظهر من أول لمسة

يمنى عبد الظاهر

تغنى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، بأداء الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: "شيكو بانزا من أول لمسة حسيت إنه لاعب كويس، وعنده ثقة في نفسه ويتميز بالسرعة وقوي".
 

أضاف: "لما خرج وكان مضايق مش اعتراض على المدير الفني ولكن اعتراض على نفسه بأنه عايز يلعب ويظهر نفسه وبيحاول يعمل كل حاجة".

وتابع: "لكن طبعًا احترام قرار المدير الفني دي حاجه مفيهاش كلام، لكن كل صفقات الزمالك متأكد إنها كويسة واتشافت مرة واتنين وثلاثة، وجون إدوار عنده خبرة كبيرة في النقطة دي".

وأكمل: “صعب حد يجي في الأهلي أو الزمالك وتكون صفقة غير مختبرة ولسه هتتشاف، ولكن بتبقى معروفة مثل وسام أبوعلي مثلا لما جه الأهلي”.

وأتم: “لكن الصفقات لازم تأخد وقت، والنسبة الأكبر إنها بتبقى كويسة ومؤثرة”.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

الدولار

40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: التدين «الكمي» والتطرف الناعم أخطر أدوات هدم المجتمعات

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذه النظرية تسعى لهدم اللغة والدين والأسرة والدولة

بالصور

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

