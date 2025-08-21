علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك: ظهر من أول لمسة

تغنى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، بأداء الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: "شيكو بانزا من أول لمسة حسيت إنه لاعب كويس، وعنده ثقة في نفسه ويتميز بالسرعة وقوي".



أضاف: "لما خرج وكان مضايق مش اعتراض على المدير الفني ولكن اعتراض على نفسه بأنه عايز يلعب ويظهر نفسه وبيحاول يعمل كل حاجة".

وتابع: "لكن طبعًا احترام قرار المدير الفني دي حاجه مفيهاش كلام، لكن كل صفقات الزمالك متأكد إنها كويسة واتشافت مرة واتنين وثلاثة، وجون إدوار عنده خبرة كبيرة في النقطة دي".

وأكمل: “صعب حد يجي في الأهلي أو الزمالك وتكون صفقة غير مختبرة ولسه هتتشاف، ولكن بتبقى معروفة مثل وسام أبوعلي مثلا لما جه الأهلي”.

وأتم: “لكن الصفقات لازم تأخد وقت، والنسبة الأكبر إنها بتبقى كويسة ومؤثرة”.