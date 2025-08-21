علاء ميهوب يتغنى بنجم الأهلي: أثبت نفسه بسرعة

أشاد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، بأداء ياسين مرعي، مع المارد الأحمر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: "ياسين مرعي من الصفقات المهمة جدًا وفيه كل المميزات اللي بتتمناه في المساك، وده غير إنه بيحرز الأهداف، وصلب جدًا في الدفاع وقوي وسريع وبيعرف يتصرف في الكرة وعنده ثقة في نفسه وده مخدش وقت".

أضاف: “معندوش رهبة، وسط فريق الأهلي، ولكن عنده ثقة في نفسه وأثبت نفسه بسرعة وريبيرو اعتمد عليه تمامًا، وبدأ يحط في التشكيل ويشوف مين هيبقى جنبه”.

وأتم نجم الأهلي السابق: “هدفه في في مودرن سبورت حلو أوي، وبدايته رائعة مع الأهلي”.