ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي

حرصت إدارة النادي الأهلي على إجراء ترتيبات خاصة، في جنازة وعزاء والد محمد الشناوي، كابتن وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إدارة النادي أرسلت وفدًا من أمن الأهلي بقيادة العميد صلاح، المنسق الأمني لفريق الكرة؛ للإشراف على تأمين لاعبي الفريق، وكذلك الشناوي نفسه خلال العزاء.

وأضاف المصدر، أن أمن النادي موجود برفقة الشناوي طوال فترة العزاء.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، حضورًا كبيرًا من جانب مسؤولي الأهلي ولاعبيه، في عزاء والد محمد الشناوي، الذي أُقيم بمركز الحامول.