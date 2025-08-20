الأهلي يكشف حقيقة عروض احتراف ديانج وإمام عاشور

أكدت إدارة الأهلي أنه لم تصل أي عروض رسمية أو ودية لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إنه ليس هناك مجال للتخلي عن أي لاعب في الفترة المقبلة.

وأضاف: «لا توجد عروض لأي لاعب سواء إمام عاشور أو ديانج والفريق في كامل تركيزه لمباريات الدوري».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز والمُحدّد لها الاثنين المقبل.