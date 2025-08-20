صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي

كشفت إدارة النادي الأهلي عن أنه حدث بالفعل، اجتماع الاسبوع الماضي مع إحدى الشركات الصينية الكبري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن شركة القلعة الحمراء التي تتولى مسئولية إنشاء المدينة الرياضية للأهلي وشركة الكرة، نظمت اجتماعا مطولا لمحمود الخطيب مع شركة صينية ضخمة تعمل في الإسكان والرياضة ومجالات اخرى متنوعة.

وأضاف: " العرض تضمن انشاء المدينة الرياضية للأهلي مقابل استثمارات معينة بخلاف إقامة مصانع للادوات الرياضية يحمل اسم الشركة والأهلي ".

وأوضح أن العرض تضمن أيضا إنشاء أكاديميات لكرة القدم بالأهلي خارج مصر في افريقيا ودول مختلفة بنظام مشاركة في الأرباح.

وشدد على ان الأهلي يدرس الأمر بجدية في الوقت التي تقوم فيه الشركة الصينية بدراسات الجدوي للمشروعات التي تقدمت بها، وقال إن الشركة عرضت استثمارات ومصانع وأكاديميات تصل الى 1.7 مليار جنيه بخلاف الاستاد والمدينة الرياضية.