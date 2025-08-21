أحمد بلال: مواجهة الأهلي وغزل المحلة غير مقلقة

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك في الملعب خلال الـ90 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أن حزين لبعض الأمور التي تحدث داخل القلعة البيضاء، والصراعات التي حدثت ساهمت في تأخير الزمالك كثيرًا.

وقال أحمد بلال، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "هناك أمور كثيرة في الزمالك تسببت في العديد من التراجع وبعضها كان نتاج صراعات إدارية، وارض النادي في اكتوبر كانت من سنة 2003، والأهلي خلال تلك الفترة قام بإنشاء فرعين في الشيخ زايد والتجمع. يجب أن يكون هناك وعي كامل داخل الزمالك بتاريخ وجماهيرية النادي لأن ما يحدث سيؤثر كثيرًا على المستوى الرياضي والاداري".

وأضاف: "حجم المسئوليات كبير في الأندية الجماهيرية مثل الزمالك، وهناك بعض الشخصيات يرفضون تحمل الأزمات".

وواصل: "مواجهة الأهلي وغزل المحلة ورغم الغيابات لن تكون مقلقة للفريق الأحمر، ومن الصعب وجود إمام عاشور في التشكيل الأساسي لكن هناك امكانية لاجراء تغييرات آخرى في خط الدفاع".

وأكمل: "الأهلي لن يجازف بـ امام عاشور في اللقاء القادم، خاصة أن الإصابة التي يعاني منها كانت صعبة، كما أن مواجهة بيراميدز ايضا لا تحتمل وجوده في ظل عدم جاهزيته الكاملة، ولذلك اتوقع عدم مشاركته في المباراتين القادمتين".

وزاد: “رمضان صبحي ابتعد كثيرًا عن مستواه مؤخرًا عن فترة وجوده مع الأهلي، وبعد انتقاله لبيراميدز لم يُعد يشارك أساسيًا، ولم نشعر بقدرته على صناعة الفارق رغم امتلاكه الامكانيات العالية، وأصبح خارج قائمة أفضل 10 لاعبين في مصر، وتراجعت لياقته البدنية ولا يكمل مباراة لنهايتها”.