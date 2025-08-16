جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، والتي شهدت العديد من النتائج المثيرة والمفاجآت، حيث اعتلى المصري البورسعيدي صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط كاملة من مباراتين، ليؤكد الفريق بقيادة مديره الفني طموحه في المنافسة منذ الأسابيع الأولى.

الأهلي والزمالك في المربع الذهبي مبكرًا

جاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى، ليستقر خلف المصري مباشرة بفارق نقطتين.

بينما جاء الزمالك في المركز الرابع بنفس الرصيد 4 نقاط، حيث تمكن من حصد الفوز في لقاء والتعادل في آخر، ليضع نفسه في دائرة المنافسة مبكرًا على القمة.

صراع قوي في مراكز الوسط

شهدت الجولة الثانية تساوي عدد كبير من الفرق في رصيد النقاط، إذ احتلت أندية فيوتشر، زد، إنبي، والأهرام المراكز من الثالث وحتى السابع برصيد 4 نقاط أيضًا، ما يعكس شدة التنافس على المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية منذ البداية.

أما فرق مثل الجونة وحرس الحدود فقد جمعوا 3 نقاط ليكونوا في منطقة وسط الجدول.

بداية صعبة للاتحاد السكندري وأندية المؤخرة

على الجانب الآخر، جاءت البداية محبطة لجماهير الاتحاد السكندري، بعدما خسر الفريق مباراتيه في أول جولتين ليقبع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ويصبح الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

كذلك تراجعت أندية فاركو، طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا للمراكز الأخيرة برصيد نقطة واحدة فقط، ما ينذر بموسم شاق لهذه الفرق إذا لم تستعد توازنها سريعًا.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد الجولة الثانية

المصري البورسعيدي – 6 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

فيوتشر – 4 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

الأهرام – 4 نقاط

الجونة – 3 نقاط

حرس الحدود – 3 نقاط

المحلة – 2 نقطة

البنك الأهلي – 2 نقطة

فاركو – نقطة واحدة

طلائع الجيش – نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا – نقطة واحدة

الإسماعيلي – نقطة واحدة

سموحة – نقطة واحدة

أسوان – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – بدون نقاط

ملامح المنافسة المبكرة

تكشف نتائج الجولتين، أن الصراع على القمة لن يكون قاصرًا على الأهلي والزمالك فقط، في ظل البداية القوية للمصري وفيوتشر وزد، بينما يواجه الاتحاد السكندري خطر الدخول مبكرًا في دوامة القاع إذا استمر نزيف النقاط.