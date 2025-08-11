قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد تضع الأهلي والزمالك في مواجهات نارية

أُجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر بمجمع صالات استاد العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، وأسفرت عن مواجهات قوية للأهلي والزمالك أمام أندية أوروبية كبرى.

الأهلي يصطدم بفيزبريم المجري

جاء الأهلي في المجموعة الثانية بجوار فيزبريم المجري وفريق جامعة سيدني الأسترالي. وتكتسب مواجهة الأحمر أمام فيزبريم طابعًا خاصًا، إذ يضم الفريق المجري أربعة لاعبين دوليين مصريين هم: علي زين، ويحيى الدرع، وأحمد عادل، وأحمد هشام «دودو»، ويقوده فنيًا الإسباني خافيير باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد.

الزمالك أمام برشلونة

الزمالك وقع في المجموعة الثالثة في مواجهة من العيار الثقيل أمام العملاق الإسباني برشلونة، بالإضافة إلى فريق توباتي البرازيلي، ما يجعل المهمة شديدة الصعوبة للفريق الأبيض.

مجموعة الشارقة الإماراتي

أما المجموعة الأولى، فقد ضمت الشارقة الإماراتي إلى جانب ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.